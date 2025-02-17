Акции Rheinmetall подскочили на 11% на фоне ожиданий роста трат ЕС на оборону

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall в понедельник подскочили на 11,1% на фоне ожиданий роста военных затрат в Европе.

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall в понедельник подскочили на 11,1% на фоне ожиданий роста военных затрат в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торговой сессии Франкфуртской биржи акции Rheinmetall подскочили в цене на 11,1%, на втором месте по росту стоимости со значительным отрывом ценные бумаги Siemens Energy AG (плюс 4,7%).

Как отмечает агентство Bloomberg, для Rheinmetall это стало самым значительным ростом на открытии торгов за более чем два года. Акционерный капитал компании за это время увеличился в два раза. Агентство обращает внимание, что скачок стоимости акций произошел на фоне ожиданий нового пакета военной помощи Украине со стороны ЕС.