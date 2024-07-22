Акции протеста в Бангладеш приостановлены на двое суток

Протестующие против системы квотирования на государственные должности в Бангладеш решили прекратить демонстрации на 48 часов из-за большого числа жертв вспыхнувших в стране столкновений.

Протестующие против системы квотирования на государственные должности в Бангладеш решили прекратить демонстрации на 48 часов из-за большого числа жертв вспыхнувших в стране столкновений.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Мы приостанавливаем протесты на 48 часов", - заявил лидер главного организатора протестов "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, который сейчас находится в больнице.

По его словам, организаторы не хотели реформ "ценой такого количества пролитой крови, стольких смертей и столь большого ущерба".

Ранее сообщалось, что в столкновениях погибло не менее 163 человек, в том числе несколько сотрудников полиции. Военные сообщают, что сейчас ситуация в стране находится под контролем.