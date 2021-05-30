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Акции протеста против политики Болсонару прошли по всей Бразилии

Акции протеста против политики Болсонару прошли по всей Бразилии Многочисленные марши протеста против политики президента Бразилии Жаира Болсонару в период пандемии прокатились в субботу по всей Бразилии.
Другие страны
30 мая 2021 г. 07:34
Акции протеста против политики Болсонару прошли по всей Бразилии

Многочисленные марши протеста против политики президента Бразилии Жаира Болсонару в период пандемии прокатились в субботу по всей Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал G1.

По информации портала, манифестации прошли во всех штатах южноамериканской республики. Их участники были в масках, однако не во всех городах, где зарегистрированы акции, протестующие соблюдали социальную дистанцию. Они требовали проведения вакцинации от коронавирусной инфекции, возвращения программы социальной поддержки в период пандемии, звучали призывы к отставке президента.

В большинстве городов манифестации прошли мирно, однако в Ресифи, столице северо-восточного штата Пернамбуку, полиция применила для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ. Губернатор штата осудил насилие со стороны правоохранителей, пообещав провести расследование.

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