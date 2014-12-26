Акции протеста продолжились в Гонконге, задержаны 37 человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Гонконга задержала не менее 37 демонстрантов в ходе продолжившихся акций протеста, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В заявлении правоохранительных органов говорится, что протестующие в ночь на пятницу заблокировали несколько дорог в округе Монг-Кок и отказались очистить их по требованию полиции. Среди задержанных — демонстранты в возрасте от 13 до 76 лет.

Вечером 24 декабря в Гонконге также прошли демонстрации против недостаточно демократичной процедуры выборов в местные органы власти. Полиция применила силу для разгона выступлений и задержала 12 человек.