Акции оборонных компаний ФРГ упали после сообщения о заморозке новой помощи Украине

Акции немецких оборонных компаний упали после того, как газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) сообщила, что министерство финансов не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений.

Акции немецких оборонных компаний упали после того, как газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) сообщила, что министерство финансов не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters.

Акции производителя оружия Rheinmetall упали на 3%, став крупнейшими аутсайдерами немецкого индекса голубых фишек Dax. Акции Hensoldt, производителя радаров для системы ПВО IRIS-T и производитель танковых коробок передач Renk снизились на 6% и 4% соответственно.

FAZ со ссылкой на письмо министерства финансов от 5 августа сообщила, что никаких новых запросов на финансирование для Украины не будет одобрено по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Около 8 млрд евро уже выделено на военную помощь Украине в 2024 году, а заложенные в бюджет 4 млрд евро на 2025 год уже перекрыты.