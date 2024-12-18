Акции крупнейших французских банков резко упали после понижения кредитного рейтинга страны

Акции французских банков падают после понижения рейтинга агентством Moody's на фоне продолжающихся политических потрясений.

Акции французских банков падают после понижения рейтингов агентством Moody's на фоне продолжающихся политических потрясений во Франции.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, это стало ответной реакцией на сохраняющуюся политическую нестабильность и финансовые трудности страны.

Понижение рейтингов коснулось сразу семи французских банков и последовало за недавним снижением кредитного рейтинга Франции с Aa2 до Aa3. Moody’s объясняет свое решение ростом дефицита бюджета, достигшего 6,1% ВВП, и рекордным уровнем государственного долга - 3,228 трлн евро (112% ВВП). Рейтинговое агентство заявило, что политическая фрагментация делает значимую фискальную консолидацию маловероятной в ближайшие годы.

Ситуацию усугубила отставка премьер-министра Мишеля Барнье после провала его бюджетного плана, встретившего сопротивление как со стороны крайне правого “Национального объединения”, так и левого альянса. Новый премьер-министр Франсуа Байру столкнулся с аналогичными вызовами, так как до сих пор не был утвержден полный бюджетный план на 2024 год.

Фондовый индекс Франции CAC 40 демонстрирует редкую низкую эффективность, снизившись на 2,35% с начала года, в то время как другие европейские и мировые индексы показывают уверенный рост.

Возросшая политическая неопределенность значительно повысила премию за риск по французским облигациям. Потенциальный дефолт по государственному долгу может спровоцировать банковский кризис по всей Европе, напоминающий греческий кризис конца 2009 года. В конце ноября доходность облигаций Франции впервые в истории сравнялась с греческими, подчеркивая растущие опасения краха правительства.