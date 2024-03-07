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Акции Hugo Boss упали на 18% из-за ухудшения прогнозов

Акции Hugo Boss упали на 18% из-за ухудшения прогнозов Выручка компании Hugo Boss в 2023 году выросла на 18%, до рекордных 4,2 млрд евро, а прибыль до уплаты до налогов и процентов (EBIT) увеличилась на 22%, составив 410 млн евро.
Другие страны
7 марта 2024 г. 19:44
Акции Hugo Boss упали на 18% из-за ухудшения прогнозов

Выручка компании Hugo Boss в 2023 году выросла на 18%, до рекордных 4,2 млрд евро, а прибыль до уплаты до налогов и процентов (EBIT) увеличилась на 22%, составив 410 млн евро.

Как сообщает Report, компания 7 марта представила отчетность за 2023 год.

При этом внимание инвесторов больше привлекли плохие прогнозы на 2024 год: Hugo Boss ожидает, что рост выручки существенно замедлится и составит от 3% до 6% за год. Тем самым выручка за год составит от 4,3 млрд до 4,45 млрд евро против ожидавшихся ранее 4,6 млрд евро.

Кроме того, компания заявила, что, скорее всего, не сможет достичь выручки 5 млрд евро в 2025 году, - ранее она ставила перед собой такую цель. Hugo Boss также ухудшила прогноз по EBIT на 2023 год.

Из-за плохих прогнозов акции Hugo Boss упали сегодня на 18%. Это самое сильное падение акций за один день с 2016 года. В компании отметили, что ухудшение прогнозов связано с тем, что на потребительские расходы негативно влияют макроэкономическая и геополитическая нестабильность, инфляция и т. д.

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