Айсаке Эке стал новым премьером Тонги

Айсаке Эке был избран премьер-министром Королевства Тонга после того, как его предшественник подал в отставку, не став ждать голосования по вотуму недоверия.

Айсаке Эке избран новым премьер-министром Королевства Тонга после того, как его предшественник подал в отставку, не став ждать голосования по вотуму недоверия.

Как передает Report, об этом сообщает издание Matangi Tonga.

По его информации, кандидатуру Айсаке Эке поддержали 16 из 24 депутатов парламента. "Спикер, я смиренно принимаю на себя эту ответственность", - сказал Эке по поводу своего избрания.

В 2014-2017 годах Айсаке Эке занимал пост министра финансов. В последнее время он являлся председателем Постоянного комитета Палаты представителей по государственным счетам.

Ранее премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Совалени подал в отставку, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу о вынесении ему вотума недоверия.