Airbus грозит перенести производство из Великобритании после Brexit

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Авиастроительная компания Airbus грозится перенести производство комплектующих для лайнеров из Великобритании, если не будут удовлетворены ee требования, связанные с выходом Британии из ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sunday Times, президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье полагает, что условия сделки Brexit должны оставить возможность сотрудникам фабрик европейского концерна беспрепятственно въезжать на территорию Великобритании.

"Мы хотим остаться в Великобритании, осуществлять деятельность, но только если наши условия будут учтены", - заявил Брежье.

Президент Airbus уверен что, такой договор должен гарантировать согласование сертификации производимых в Соединенном Королевстве деталей с Европейским агентством авиационной безопасности.

Брежье уверен, что отыскать завод для новых производств не проблема в любом уголке планеты и, учитывая репутацию компании, таких предложений концерну поступит много. Но, тем не менее, гендиректор надеется, что искать альтернативу британскому производству не придется.

Airbus позиционирует себя "европейским" авиапроизводителем, хотя с правовой точки зрения компания представляет собой французское юридическое лицо со штаб-квартирой близь Тулузы. Остановка британских производств Airbus в Филтоне и Бротоне может оставить без работы свыше 10 тысяч человек.