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Air New Zealand сократит число рейсов на полгода из-за болезней экипажей

Air New Zealand сократит число рейсов на полгода из-за болезней экипажей Новозеландская авиакомпания Air New Zealand Ltd. сократит количество внутренних и международных рейсов на следующие шесть месяцев на фоне высокого уровня заболеваемости среди персонала из-за распространения коронавируса и гриппа.
Другие страны
11 августа 2022 г. 15:22
Air New Zealand сократит число рейсов на полгода из-за болезней экипажей

Новозеландская авиакомпания Air New Zealand Ltd. сократит количество внутренних и международных рейсов на следующие шесть месяцев на фоне высокого уровня заболеваемости среди персонала из-за распространения коронавируса и гриппа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в компании.

В нем говорится о том, что наблюдается самый высокий уровень заболеваемости экипажей более чем за десятилетие.

Из-за отмены рейсов доступных мест станет меньше на 1,5%. Объем внутренних и международных рейсов составит 90% от уровня до начала пандемии COVID-19.

Количество умерших от коронавируса в Новой Зеландии может достичь несколько тысяч человек по итогам 2022 года при текущих показателях, отмечает MarketWatch.

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Версия на английском языке Air New Zealand cutting flights by 6 months due to crew illness

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