Air India совершила первый рейс в Израиль через небо Саудовской Аравии

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Индийская авиакомпания Air India совершила первый прямой коммерческий рейс из Нью-Дели в Тель-Авив через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные интернет-табло тель-авивского аэропорта и сервиса Flightradar24.

Air India стала первой иностранной компанией, которой Эр-Рияд позволил осуществлять полеты через воздушное пространство страны. Разрешение было 7 февраля, оно стало свидетельством потепления отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Лайнер приземлился в 22.10 по местному времени (23.10 мск), перелет продлился чуть больше семи часов. Рейс AI139 стал первым коммерческим полетом за 70 лет.

Благодаря новом маршруту, время в пути сократилось на 2,5 часа. Предполагается, что рейс Нью-Дели - Тель-Авив будет выполняться три раза в неделю.