Air India приостановила полеты в Дакку

Крупнейшая авиакомпания Air India приостановила полеты в Дакку и из нее из-за нестабильной ситуации в Бангладеш.

Крупнейшая авиакомпания Air India приостановила полеты в Дакку и из нее из-за нестабильной ситуации в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, cоответствующее сообщение размещено на официальном сайте перевозчика.

"В связи с текущей ситуацией в Бангладеш мы отменили запланированные рейсы в Дакку и из Дакки", - сказано в сообщении.

Авиакомпания предоставила своим пассажирам возможность бесплатно перенести полет или отказаться от билетов. "Безопасность наших клиентов и экипажей остается нашим главным приоритетом", - подчеркнули в Air India.

Ранее Международный аэропорт Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш был закрыт до дальнейшего уведомления.

Массовые протесты, начавшиеся в Бангладеш в июле и продолжавшиеся несколько недель, в начале августа переросли в беспорядки с требованием отставки правительства. Премьер-министр Шейх Хасина приняла решение уйти в отставку и покинула страну.