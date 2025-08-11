Air India приостанавливает рейсы в Вашингтон с 1 сентября из-за нехватки самолетов

Индийская авиакомпания Air India с 1 сентября 2025 года планирует приостановить выполнение прямых рейсов между Дели и Вашингтоном из-за нехватки широкофюзеляжных самолетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of India.

"Приостановка в первую очередь связана с планируемым сокращением флота Air India, поскольку в прошлом месяце авиакомпания начала масштабную программу модернизации 26 своих самолетов Boeing 787-8. Эта программа, направленная на значительное улучшение качества обслуживания клиентов, предполагает длительное выведение нескольких самолетов из эксплуатации как минимум до конца 2026 года", - говорится в заявлении Air India.

Пассажирам, забронировавшим рейсы Air India в/ из Вашингтона после 1 сентября, будут предложены альтернативные варианты путешествия, включая перебронирование на другие рейсы или полный возврат средств, в соответствии с их индивидуальными предпочтениями.

В то же время отмечается, что Air India продолжит выполнять беспосадочные рейсы между Индией и шестью пунктами назначения в Северной Америке, включая Торонто и Ванкувер.