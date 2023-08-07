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Air France приостановила авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали

Air France приостановила авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали.
Другие страны
7 августа 2023 г. 15:08
Air France приостановила авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию.

"Air France приостанавливает рейсы в и из Уагадугу и Бамако до 11 августа", - сказано в сообщении.

В компании также отметил, что остальные рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени после закрытия Нигером своего воздушного пространства.

Причиной приостановки авиасообщения стала поддержка Буркина-Фасо и Мали мятежников в Нигере. До этого стало известно, что страны направляют официальные делегации, чтобы "засвидетельствовать солидарность с братским народом".

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Версия на английском языке Air France suspends flights to Burkina Faso, Mali

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