Air France прекращает летать в Тегеран

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Французская авиакомпания Air France вскоре прекратит совершать рейсы в Тегеран, сообщил представитель перевозчика.

"Мы прекращаем осуществлять полеты в Тегеран по экономическим соображениям", - приводит его слова РИА Новости, передает Reprot.

Воздушное сообщение в данном направлении будет прекращено 18 сентября.

Авиакомпания Air France возникла 7 октября 1933 года, она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France слилась с голландской авиакомпанией KLM.