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    Air France прекращает летать в Тегеран

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/  Французская авиакомпания Air France вскоре прекратит совершать рейсы в Тегеран, сообщил представитель перевозчика.

    "Мы прекращаем осуществлять полеты в Тегеран по экономическим соображениям", - приводит его слова РИА Новости, передает Reprot. 

    Воздушное сообщение в данном направлении будет прекращено 18 сентября.

    Авиакомпания Air France возникла 7 октября 1933 года, она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France слилась с голландской авиакомпанией KLM.

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