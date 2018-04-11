Air France меняет маршруты полетов из-за Сирии

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Французская авиакомпания Air France изменяет маршруты некоторых полетов на фоне ожидающегося удара США по Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Air France приняла во внимание рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и скорректировало план полетов в отношении маршрутов, которые могут быть затронуты. Главным образом это касается Бейрута и Тель-Авива", - сообщил представитель авиакомпании.

Он отметил, что перевозчик "обычно следует рекомендациям международных или национальных регуляторов".

"Безопасность наших пассажиров и экипажей имеет первоочередное значение", - заключили в Air France.

Отметим, что EASA проинформировало авиакомпании о риске возможной "военной акции" в Восточном Средиземноморье в ближайшие 72 часа. В агентстве авиабезопасности состоят 32 европейских государства, включая Великобританию, Францию, Кипр, Грецию, Германию и Испанию.