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Air France и Lufthansa приостановили полеты над Пакистаном

Air France и Lufthansa приостановили полеты над Пакистаном Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана.
Другие страны
5 мая 2025 г. 16:33
Air France и Lufthansa приостановили полеты над Пакистаном

Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

"Авиакомпания приняла решение приостановить полеты над Пакистаном до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

В тексте также упоминается "недавнее развитие напряженности" между Индией и Пакистаном.

Кроме того, германский авиаконцерн Lufthansa Group сообщил, что "рейсы будут избегать воздушного пространства Пакистана".

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Версия на английском языке Air France, Lufthansa suspend flights over Pakistan
Версия на азербайджанском языке “Air France” və “Lufthansa” Pakistan üzərindən uçuşları dayandırıb

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