Air France и Lufthansa приостановили полеты над Пакистаном

Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана.

Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

"Авиакомпания приняла решение приостановить полеты над Пакистаном до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

В тексте также упоминается "недавнее развитие напряженности" между Индией и Пакистаном.

Кроме того, германский авиаконцерн Lufthansa Group сообщил, что "рейсы будут избегать воздушного пространства Пакистана".