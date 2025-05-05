Air France и Lufthansa приостановили полеты над Пакистаном

Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.
"Авиакомпания приняла решение приостановить полеты над Пакистаном до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.
В тексте также упоминается "недавнее развитие напряженности" между Индией и Пакистаном.
Кроме того, германский авиаконцерн Lufthansa Group сообщил, что "рейсы будут избегать воздушного пространства Пакистана".