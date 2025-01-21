Air France 25 января возобновит полеты в Тель-Авив после перемирия в Газе

Французская авиакомпания Air France возобновляет полеты в Тель-Авив и Бейрут после нескольких месяцев перерыва из-за конфликта в секторе Газа и на юге Ливана.
Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщила пресс-служба компании.
"С 25 января 2025 года будет возобновлено авиасообщение с Тель-Авивом на уровне пяти рейсов в неделю. Air France также делает все возможное, чтобы возобновить рейсы между Парижем и Бейрутом",- говорится в сообщении.
Компания не уточнила конкретные даты возобновления полетов в Ливан, пообещав сделать это в ближайшие дни.