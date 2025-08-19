Air Canada договорилась с профсоюзом бортпроводников о прекращении забастовки

О нас

19 августа 2025 г. 14:22
Канадский авиаперевозчик Air Canada и профсоюз бортпроводников достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Бортпроводники Air Canada и Air Canada Rouge достигли предварительного соглашения, обеспечившего трансформационные изменения в нашей отрасли после исторической борьбы за соблюдение наших прав, закрепленных в Хартии", - заявил во вторник Хью Пулио, представитель Канадского профсоюза государственных служащих.

"Неоплачиваемая работа закончена. Мы вернули себе право голоса и власть", - добавил он.

Ранее авиакомпания предлагала увеличить общую компенсацию бортпроводникам на 38% за четыре года, с повышением на 25% в первый год, что профсоюз посчитал недостаточным.

Бортпроводники требовали оплату за такие задачи, как посадка пассажиров, которые в настоящее время не оплачиваются. Теперь им платят только за время, проведенное в движении самолета.

Канадский профсоюз государственных служащих, представляющий 10 400 бортпроводников авиакомпании Air Canada, стремился добиться выгод от неоплачиваемого труда, которые превосходили бы недавние достижения их коллег в таких американских авиакомпаниях, как American Airlines.

Соглашение принесло некоторое облегчение перевозчику, который был вынужден отменить сотни рейсов.

Air Canada и ее дочерняя бюджетная авиакомпания Air Canada Rouge обычно перевозят около 130 тыс. пассажиров в день. Авиакомпания также является иностранным перевозчиком с наибольшим количеством рейсов в США.

