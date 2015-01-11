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    ​Спасатели нашли первый черный ящик с лайнера AirAsia

    Оперативному проведению работ мешают сложные погодные условия и сильные течения

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили местонахождение первого черного ящика с разбившегося в Яванском море самолета авиакомпании AirAsia.

    Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, бортовой самописец нашли по исходящим от него сигналам примерно в километре от того места, где ранее был найден хвост авиалайнера.

    Как заявил представитель индонезийских властей, ответственный за поисковые работы, повторный сигнал от черного ящика был зарегистрирован тремя индонезийскими поисковыми судами к востоку от места обнаружения хвостовой части самолета. Туда уже направлены водолазы. Оперативному проведению работ мешают сложные погодные условия и сильные течения.

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