​Спасателям удалось поднять второй "черный ящик" самолета Air Asia

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Индонезийским спасателям удалось поднять второй "черный ящик»" малазийского самолета Air Asia.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что самописец был обнаружен недалеко от того места, где накануне нашли другой регистратор данных полета. Как и ожидалось, бортовой самописец будет отправлен в Джакарту для анализа.

Ранее стало известно, что в Яванском море обнаружен второй "черный ящик" с самолета Air Asia.

Самолет Airbus A320-200 малайзийской авиакомпании Air Asia, выполнявший рейс из Сурабаи в Сингапур, пропал с радаров 28 декабря. На борту лайнера находились 162 человека.