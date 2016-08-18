​AI: почти 18 тысяч человек погибли в тюрьмах Сирии в 2011-2015 годах

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17,7 тысячи человек погибли в сирийских тюрьмах с начала конфликта в марте 2011 года по декабрь 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

"На каждый месяц приходится более 300 смертей. За десятилетие до 2011 года, по данным Amnesty International, среднее число погибших заключенных в Сирии составляло около 45 в год — примерно 3-4 погибших в месяц", — говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

По информации правозащитников, заключенным не обеспечиваются надлежащие условия содержания, камеры переполнены, арестантов избивают "на всех этапах заключения".

Также отмечаются значительные проблемы с оказанием медицинской помощи, соблюдением санитарных норм, а также недостаток пищи.