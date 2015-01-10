Ахмед Хатами: ислам не позволяет убивать невинных людей нигде в мире

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Имам главной тегеранской мечети аятолла Ахмед Хатами осудил теракты, которым подверглась Франция за последние несколько дней, и заявил в своей пятничной проповеди, что "ислам не приемлет убийство невинных людей".

"Ислам не позволяет убивать невинных людей, где бы это ни было - ни в Париже, ни в Сирии, ни в Йемене, ни в Ираке, ни в Пакистане, ни в Афганистане", - передала часть его проповеди бахрейнская радиостанция "Голос Манамы".

Во время пятничного обращения к верующим имам задался вопросом, кто стоит за финансированием терроризма и его поддержкой. "Деньги, которые поступают из Америки, Великобритании, ЕС - причина тех массовых убийств, которые устраивают террористы", - считает Хатами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, Запад поддерживал террористов и сегодня пожинает плоды политики двойных стандартов, которую он применял по отношению к этому явлению в течение 10 последних лет.