Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в Иране

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на новых выборах главы Ирана.

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на новых выборах главы Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал IRIB.

"Я уверен, что все проблемы страны можно решить при максимальном использовании национального потенциала", - заявил политик на краткой пресс-конференции после подачи документов в избирательный штаб.

Одним из приоритетов политик назвал "комплексную борьбу с бедностью и повышение показателей благосостояния" народа республики.

Отметим, что регистрация кандидатов продлится до 4 июня, окончательный список участников опубликуют 11 июня. Внеочередные президентские выборы намечены на 28 июня.

Напомним, что Махмуд Ахмадинежад занимал должность президента Ирана в 2005-2013 годах.