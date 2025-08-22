Агенты ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа

Агенты ФБР США провели обыск в доме экс-советника президента Дональда Трампа Джона Болтона.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источника в администрации президента.

"Агенты ФБР ворвались в дом бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в округе Колумбия в пятницу утром в рамках громкого расследования, касающегося национальной безопасности", - сказал он.

Расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя, который на своей странице в соцсети X написал: "Никто не стоит выше закона".

При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона, который был советником по национальной безопасности Трампа в 2018-2019 годах.

Отметим, что Болтона ранее обвиняли во включении секретной информации в свою книгу 2020 года "Комната, где это произошло". Трамп пытался помешать ее публикации из-за сведений, составляющих государственную тайну, утверждая, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении, подписанное им в качестве условия приема на работу, однако в конечном итоге усилия президента не увенчались успехом.