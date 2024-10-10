Агентство США по ЧС оценивает, какую сумму запрашивать на борьбу с ураганами

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) продолжает оценивать, какую дополнительную сумму запросить у Конгресса на борьбу со стихией в сезон ураганов.
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"Мы продолжаем проводить эту оценку, поскольку не знаем, во сколько нам обойдется ураган "Милтон", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какой объем дополнительного финансирования FEMA намеревается запросить у законодательного органа США. "Что касается суммы, которую мы потратили на ураган "Хелен" и суммы, которую мы, предположительно, потратим на ураган "Милтон", мы очень внимательно за этим следим и оцениваем каждый день, чтобы иметь возможность рассчитать, насколько больше нам нужно будет запросить дополнительных бюджетных ассигнований", - добавила Крисвелл.
Глава FEMA также прокомментировала утверждения о том, что власти якобы конфискуют собственность пострадавших от ураганов. "Это просто неправда. Когда вы регистрируетесь для получения помощи, мы выделяем вам первоначальные средства в $750, чтобы помочь в удовлетворении насущных потребностей. Ходили слухи, что если вы получите эти деньги и не возместите их, мы заберем ваш дом, что просто неправда", - подчеркнула Крисвелл, добавив, что только в штате Северная Каролина было выделено более $60 млн на возмещение имущественных потерь и оказание срочной помощи.