Агентство США по ЧС оценивает, какую сумму запрашивать на борьбу с ураганами

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) продолжает оценивать, какую дополнительную сумму запросить у Конгресса на борьбу со стихией в сезон ураганов.

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) продолжает оценивать, какую дополнительную сумму запросить у Конгресса на борьбу со стихией в сезон ураганов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила журналистам глава агентства Динн Крисвелл.

"Мы продолжаем проводить эту оценку, поскольку не знаем, во сколько нам обойдется ураган "Милтон", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какой объем дополнительного финансирования FEMA намеревается запросить у законодательного органа США. "Что касается суммы, которую мы потратили на ураган "Хелен" и суммы, которую мы, предположительно, потратим на ураган "Милтон", мы очень внимательно за этим следим и оцениваем каждый день, чтобы иметь возможность рассчитать, насколько больше нам нужно будет запросить дополнительных бюджетных ассигнований", - добавила Крисвелл.

Глава FEMA также прокомментировала утверждения о том, что власти якобы конфискуют собственность пострадавших от ураганов. "Это просто неправда. Когда вы регистрируетесь для получения помощи, мы выделяем вам первоначальные средства в $750, чтобы помочь в удовлетворении насущных потребностей. Ходили слухи, что если вы получите эти деньги и не возместите их, мы заберем ваш дом, что просто неправда", - подчеркнула Крисвелл, добавив, что только в штате Северная Каролина было выделено более $60 млн на возмещение имущественных потерь и оказание срочной помощи.