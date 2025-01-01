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Агентство ООН отметило сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Агентство ООН отметило сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечает продолжающееся сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
1 января 2025 г. 08:44
Агентство ООН отметило сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечает продолжающееся сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По данным УКГВ, в период с 1 по 26 декабря 2024 года израильские власти пропустили в Газу в общей сложности 160 грузовиков с палатками и материалами для создания временных убежищ.

Агентство указывает, что это лишь "ручеек" на фоне того, что война Израиля в Газе привела к перемещению более 90% из 2 млн жителей анклава, причем большинство из них укрываются в импровизированных палатках, которые не обеспечивают достаточной защиты от резкого падения температур. Довоенный средний показатель количества машин с гуманитарной помощью, въезжавших в Газу, составлял 500 грузовиков ежедневно, отмечает Al Jazeera.

Канал также приводит заявление представителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), отметившего, что из-за недостаточного поступления помощи в сектор Газа гуманитарные группы находятся в ситуации, когда приходится "отдавать приоритет еде, а не крову".

Ранее и глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил о критической ситуации в секторе Газа на фоне зимних холодов и сокращения гуманитарных поставок. Он указал, что доставка грузов с одеялами, матрасами и другими необходимыми в зимний период припасами застопорилась в течение нескольких месяцев в ожидании разрешения на въезд в Газу.

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Версия на азербайджанском языке BMT agentliyi Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılmasının azaldığını qeyd edib

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