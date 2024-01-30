Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишилось половины финансирования.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишилось половины финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает El País в связи с начавшимся расследованием о возможной причастности сотрудников агентства к деятельности радикального палестинского движения ХАМАС.

Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что уже 16 стран-доноров отказались от помощи организации.

Известно также, что Европейская комиссия ожидает результатов внутреннего расследования ООН, при этом она проведет собственную проверку деятельности БАПОР для решения о сохранении денежной помощи ЕС, который является третьим по величине донором организации.