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Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС

Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишилось половины финансирования.
Другие страны
30 января 2024 г. 12:55
Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишилось половины финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает El País в связи с начавшимся расследованием о возможной причастности сотрудников агентства к деятельности радикального палестинского движения ХАМАС.

Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что уже 16 стран-доноров отказались от помощи организации.

Известно также, что Европейская комиссия ожидает результатов внутреннего расследования ООН, при этом она проведет собственную проверку деятельности БАПОР для решения о сохранении денежной помощи ЕС, который является третьим по величине донором организации.

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