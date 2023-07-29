Афросоюз дал мятежникам в Нигере 15 дней на восстановление прежнего режима

Африканский союз выдвинул ультиматум мятежникам в Нигере: их призывают вернуться в казармы и восстановить свергнутую власть в течение 15 дней.

Африканский союз выдвинул ультиматум мятежникам в Нигере: их призывают вернуться в казармы и восстановить свергнутую власть в течение 15 дней.

Как передает Report, об этом пишет AFP.

С таким заявлением выступил Совет мира и безопасности союза. В совете подчеркнули, что самым решительным образом осуждают свержение избранного правительства Нигера и выражают глубокую обеспокоенность по поводу тревожного возрождения военных переворотов в Африке.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Брюссель не признал переворот в Ниамее и заявил о поддержке будущих мер ЭКОВАС в этой связи.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.