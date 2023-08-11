Африканский союз поддержал решение ECOWAS начать военную операцию в Нигере

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать военную операцию в Нигере.

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать военную операцию в Нигере.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Махамат выразил озабоченность ситуацией в Нигере и призвал к "немедленному освобождению" президента Мохамеда Базума, членов его семьи и правительства, назвав условия их содержания неприемлемыми.

Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее.