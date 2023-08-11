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Африканский союз поддержал решение ECOWAS начать военную операцию в Нигере

Африканский союз поддержал решение ECOWAS начать военную операцию в Нигере Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать военную операцию в Нигере.
Другие страны
11 августа 2023 г. 14:46

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать военную операцию в Нигере.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Махамат выразил озабоченность ситуацией в Нигере и призвал к "немедленному освобождению" президента Мохамеда Базума, членов его семьи и правительства, назвав условия их содержания неприемлемыми.

Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее.

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Версия на азербайджанском языке Afrika İttifaqı ECOWAS-ın Nigerdə hərbi əməliyyata başlamaq qərarını dəstəkləyir
Версия на английском языке African Union backs ECOWAS decision to launch military operation in Niger

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