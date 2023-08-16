Африканский союз отказался от военного решения ситуации в Нигере

Совет безопасности и мира Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников Нигера, страну временно отстранили от участия в организации.

Совет безопасности и мира Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников Нигера, страну временно отстранили от участия в организации.

Как передает Report, об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета безопасности и мира, органа Африканского союза, ответственного за разрешение военных конфликтов на континенте.

Несколько присутствовавших на заседании дипломатов заявили газете, что встреча длилась более десяти часов и была очень напряженной. Позиция Совета безопасности и мира об отказе от военного вмешательства в Нигер будет оформлена в виде пресс-релиза позднее сегодня, 16 августа, сообщает Le Monde.

Газета обращает внимание на то, что решение органа Африканского союза разнится с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые делают шаги для диалога с мятежниками, но при этом объявляют о подготовке резервов для возможной военной интервенции в Нигер.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. 10 августа страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. Нигерские военные грозились убить Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить.