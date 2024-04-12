Африканский пастор отрубил руки мужчине, которого поймал на воровстве из храма

В Южной Африке пастор отрубил вору руки мачете после того, как поймал его на краже аккумулятора из церкви.

В Южной Африке пастор отрубил вору руки мачете после того, как поймал его на краже аккумулятора из церкви.

Как передает Report , об этом пишет Daily Star.

По словам 28-летнего Думисани Махлангу, которого обвинили в воровстве, он шел к другу и случайно оказался на территории храма, настоятелем которого является 58-летний Соломон Мхланг.

Сначала мужчину окружили шестеро прихожан, которые охраняли церковь. Они были вооружены и сразу стали стрелять ему под ноги из пистолетов, решив, что он собирался похитить аккумулятор, а затем вызвали на место пастора. Он вскоре приехал и связал Махлангу, а затем отвел его в лес и сказал предполагаемому вору, что научит его никогда больше не воровать.

Священник зажал руки подозреваемого между веток и отсек одну из них мачете. Пострадавший умолял пастора оставить ему хотя бы вторую руку, но тот отрубил и ее. По словам мужчины, пастор и его сын засыпали отрубленные конечности землей и листьями и ушли, просто оставив его с культями, истекающими кровью. Пострадавший выбежал на дорогу и попросил о помощи рабочих. Те были так шокированы увиденным, что отказались помочь.

"Я до сих пор чувствую, что мои руки на месте, но когда я смотрю, то ничего не вижу. Я не знаю, что мне делать. Теперь я завишу от других", — говорит потерпевший.

Он перенес шесть переливаний крови в больнице, куда его доставили вскоре после самосуда, учиненного священником. Того арестовали по обвинению в покушении на жизнь человека, 20-летнему сыну обвиняемого, который помогал отцу вершить свое собственное правосудие, предъявили те же обвинения.