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    Африканский глава миссии ООН ушел в отставку после громкого скандала

    Гайе подал в отставку по его просьбе

    Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Бабакар Гайе ушел в отставку после обвинений миротворцев в изнасиловании девочки и убийстве двух мирных жителей.

    Как передает Report, по словам главы международной организации, Гайе подал в отставку по его просьбе.

    «Сегодня я принял отставку моего специального представителя Бабакара Гайе, главы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике», — сообщил Пан Ги Мун.

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