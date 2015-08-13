Африканский глава миссии ООН ушел в отставку после громкого скандала

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Бабакар Гайе ушел в отставку после обвинений миротворцев в изнасиловании девочки и убийстве двух мирных жителей.

Как передает Report, по словам главы международной организации, Гайе подал в отставку по его просьбе.

«Сегодня я принял отставку моего специального представителя Бабакара Гайе, главы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике», — сообщил Пан Ги Мун.