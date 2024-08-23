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Африканские страны столкнулись с сокращением прямых зарубежных инвестиций

Африканские страны столкнулись с сокращением прямых зарубежных инвестиций Значительное падение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику Африки произошло в 2024 году.
Другие страны
23 августа 2024 г. 22:50
Африканские страны столкнулись с сокращением прямых зарубежных инвестиций

Значительное падение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику Африки произошло в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Ecofin

Согласно подсчетам Африканской ассоциации прямых и венчурных инвестиций, в первой половине 2024 года прямые инвестиции в африканские компании составили $900 млн, или на 66% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Исключением стал регион Западной Африки, где иностранные инвестиции увеличились на 3%.

Наибольший объем инвестиций - 39% от общего количества - привлек в минувшем полугодии финансовый сектор Африки. Вслед за ним следуют производство (12%), сектор потребительских товаров и информационные технологии - по 10% каждый, услуги связи (7%).

Специалисты отмечают, что сокращение объема прямых зарубежных инвестиций в экономику континента вызвано сохраняющейся неопределенность общих среднесрочных перспектив мировой экономики, высокой инфляцией и геополитической напряженностью. В результате большинство инвесторов сейчас проявляет повышенную осторожность и придерживаются консервативной политики при размещении капитала.

Отражением этой тенденции стал тот факт, что в Африке за первые шесть месяцев размер единичных инвестиционных вложений на сумму более $100 млн сократились на 91% в годовом исчислении. Средний размер инвестиций сейчас составляет $8 млн по сравнению с $20 млн в 2023 году.

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