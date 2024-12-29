Африканские СМИ: Франция должна выплатить репарации пострадавшим от нее государствам

Окончание 2024 года обернулось для Франции тотальными репутационными потерями среди бывших колоний, к которым Париж якобы относился как к партнерам.

Конец 2024 года обернулся для Франции тотальными репутационными потерями среди бывших колоний, к которым Париж якобы относился как к партнерам.

Практически все алжирские и марокканские СМИ пишут о жестокой и провальной неоколониальной политике Франции, отмечая, что действия Парижа привели к усилению потока миграции, разграбления природных ресурсов суверенных стран и гибели местного населения.

К примеру, алжирское Радио Bechar, говоря о массовой миграции из Нигера, отмечает, что несмотря на богатство региона ураном, который использовался во Франции в качестве топлива для атомных электростанций, его население остается ни с чем и живет в бедности.

"Это лишает граждан Нигера природных богатств, вынуждая мигрировать, в основном, в Алжир в поисках политической стабильности и безопасности. Тем временем, Алжир испытывает и сам имеет последствия колониальной эксплуатации ресурсов Африки", - отмечает радио.

В то же время радио Ain Defla рассказывает об исторических исследованиях, которые утверждают, что французские колонизаторы применяли одни из самых жестоких пыток по отношению к местному населению, в том числе и к алжирцам.

В средствах массовой информации все чаще говорят о необходимости выплаты компенсации странам, которые пострадали от французского колониального гнета. Так считают даже французские политологи, в частности, Томас Геноле, слова которого цитирует независимая франкоязычная алжирская газета El Watan.

"Франция должна выплатить Алжиру финансовую компенсацию за преступления, совершенные в период колонизации. Например, во время завоевания Алжира погиб миллион человек, что составляет треть от общей численности населения того времени", - сказал он, также отметив о разграблении природных ресурсов Алжира.

По мнению телеканала Elwatania TV, провальная внешняя политика Макрона привела к увеличению госдолга страны, который, по мнению экспертов, будет только увеличиваться. Неспособность управления экономикой связана с потерей французского влияния в Африке, которая раньше была для Парижа важнейшим источником доходов за счет минеральных ресурсов континента.

Пытаясь воплотить в жизнь неоколониальную политику, Париж придерживается принципа "разделяй и властвуй", сталкивая африканские страны друг с другом. Ряд алжирских СМИ таких, как радио Jijel и Ennahar TV, отмечают, что Франция стремится сеять вражду между бывшими колониями, разжигая на их территориях сепаратизм, заманивая молодых людей в террористические группировки, которые использует как инструмент влияния.

Внимание обращается и на жестокость французских властей по отношению к демонстрантам: "Страна, некогда основанная на идеях свободы, теперь сама нарушает эти ценности. Право на демонстрации и свободу волеизъявления подавляются <…>".

Однако не только алжирские СМИ выражают недовольство бывшей метрополии. Марокко также отмечает, что отношение Франции с бывшими колониями хуже некуда. "Современное восприятие африканцами европейских стран, в особенности Франции, крайне негативно", - отмечает телеканал Medi 1 TV.

Сенегальские радио и телеканалы говорят о повальной дискриминации со стороны метрополии по расовому признаку.

"91% опрошенных темнокожих людей утверждают, что подвергаются расовой дискриминации во Франции", - отмечает A2iTV, который посвящает свою деятельность проблемам мигрантов.

Подобная позиция французских властей стала традиционной по отношению к гражданам из колоний.

Сенегальское радио Pikine diaspora рассказало об истории людей, отправленных воевать под французским флагом за колониальные амбиции Парижа. Люди рассказывали о том, что, отправляя граждан, проживающих в колониях на убой, они называли их французами. Однако, когда дело касалось расширения гражданских прав, толерантность сходила на нет, и метрополия демонстрировала свое истинное отношение к цветным гражданам.

Резюмируя, можно отметить, что провальная внешняя и внутренняя политика Эмманюэля Макрона окончательно довела бывшие колонии Франции до тотального нежелания сотрудничать. Более того, все чаще звучат разговоры о необходимости выплатить репарации пострадавшим странам, и все громче звучат призывы к мировому сообществу, чтобы оно обратило внимание на лицемерную неоколониальную политику французского гегемона.