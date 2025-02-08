Африканские лидеры провели экстренный саммит по ситуации между Руандой и ДР Конго

Лидеры стран Африки провели экстренный саммит по урегулированию конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго.

Лидеры стран Африки провели экстренный саммит по урегулированию конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Саммит прошел в Танзании с участием глав семи государств из Восточноафриканского сообщества и Сообщества развития Юга Африки. Лидеры призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и переговорам.

За последние две недели в результате боевых действий погибло более 3 тыс. человек. Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка M23 захватывает территории на востоке ДР Конго.

По данным ООН, Руанда поставляет оружие боевикам, однако официальные власти страны отрицают эти обвинения.

Власти Руанды в свою очередь заявляют, что Демократическая Республика Конго готовилась к массированному нападению на нее и концентрировала военные ресурсы в районе пограничного города Гома.