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Африканские лидеры провели экстренный саммит по ситуации между Руандой и ДР Конго

Африканские лидеры провели экстренный саммит по ситуации между Руандой и ДР Конго Лидеры стран Африки провели экстренный саммит по урегулированию конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 15:46
Африканские лидеры провели экстренный саммит по ситуации между Руандой и ДР Конго

Лидеры стран Африки провели экстренный саммит по урегулированию конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Саммит прошел в Танзании с участием глав семи государств из Восточноафриканского сообщества и Сообщества развития Юга Африки. Лидеры призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и переговорам.

За последние две недели в результате боевых действий погибло более 3 тыс. человек. Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка M23 захватывает территории на востоке ДР Конго.

По данным ООН, Руанда поставляет оружие боевикам, однако официальные власти страны отрицают эти обвинения.

Власти Руанды в свою очередь заявляют, что Демократическая Республика Конго готовилась к массированному нападению на нее и концентрировала военные ресурсы в районе пограничного города Гома.

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