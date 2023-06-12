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Африканские лидеры могут посетить Украину и Россию на этой неделе для обсуждения мира

Африканские лидеры могут посетить Украину и Россию на этой неделе для обсуждения мира Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы.
Другие страны
12 июня 2023 г. 13:44
Африканские лидеры могут посетить Украину и Россию на этой неделе для обсуждения мира

Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС в понедельник источник.

"Африканские лидеры могут совершить поездку уже на текущей неделе. Сначала Украина, потом Россия", - сообщил он.

На уточняющий вопрос по срокам визита он отметил, что "очевидно, в РФ они будут уже после ПМЭФ [Петербургского международного экономического форума]". Форум пройдет с 14 по 17 июня.

Отметим, что 16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.

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