Африканские лидеры могут посетить Украину и Россию на этой неделе для обсуждения мира

Африканские лидеры могут посетить Украину и Россию на этой неделе для обсуждения мира

Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы.

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