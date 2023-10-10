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AFP: Вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября

AFP: Вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.
Другие страны
10 октября 2023 г. 01:10
AFP: Вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября

Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в правительстве повстанцев.

Другие подробности пока не приводятся.

6 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники проинформировал, что Франция начнет вывод своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября.

Командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечала Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.

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