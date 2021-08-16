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AFP: В Кабуле толпа прорвалась на летное поле аэропорта

AFP: В Кабуле толпа прорвалась на летное поле аэропорта Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.
Другие страны
16 августа 2021 г. 09:44
AFP: В Кабуле толпа прорвалась на летное поле аэропорта

Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на очевидцев.

"Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла", - приводит агентство слова очевидца.

В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.

Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

Ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что США завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что США намерены в ближайшее время увеличить до 6 тыс. число военных, находящихся в районе аэропорта в Кабуле.

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Версия на английском языке Media: Crowds converge on Kabul airport as Taliban declare 'war is over'

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