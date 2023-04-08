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США предоставят странам Западной Африки помощь в борьбе с терроризмом

США предоставят странам Западной Африки помощь в борьбе с терроризмом США предоставят долгосрочную помощь Кот-д'Ивуару, Белизу и Того в борьбе с угрозой со стороны террористических группировок из зоны Сахеля (регион между Сахарой и остальной Африкой).
Другие страны
8 апреля 2023 г. 14:58
США предоставят странам Западной Африки помощь в борьбе с терроризмом

США предоставят долгосрочную помощь Кот-д'Ивуару, Белизу и Того в борьбе с угрозой со стороны террористических группировок из зоны Сахеля (регион между Сахарой и остальной Африкой).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

"Мы, очевидно, хотим помочь этим правительствам, заинтересованным в целостном подходе и эффективном управлении, решить проблемы севера, где ресурсов меньше", - сказал глава управления Госдепартамента по противодействию терроризму Грегори Логерфо.

Данная помощь будет заключаться прежде всего в оптимизации правовых систем для разграничения между беженцами из Сахеля и проникающими в страны Западной Сахары террористами. Помимо этого, США намерены оказать этим государствам содействие в устранении экономических проблем, упрощающих для боевиков вербовку местных жителей.

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