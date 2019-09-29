AFP: при нападениях в Буркина-Фасо убиты восемь человек

Восемь человек, включая одного военнослужащего, убиты на севере Буркина-Фасо в результате двух атак в регионе, где действуют вооруженные группы исламских экстремистов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

По их данным, в результате нападения в провинции Бам в субботу были убиты семь мирных жителей. Еще одна атака произошла в тот же день в соседней провинции Сум, где нападению подверглась группа военнослужащих. Один из них погиб.