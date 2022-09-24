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AFP: президент Экваториальной Гвинеи будет добиваться переизбрания в шестой раз

AFP: президент Экваториальной Гвинеи будет добиваться переизбрания в шестой раз Действующий президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который непрерывно находится на своем посту 43 года, станет кандидатом на предстоящих в ближайшем ноябре выборах главы государства.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 06:05
AFP: президент Экваториальной Гвинеи будет добиваться переизбрания в шестой раз

Действующий президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который непрерывно находится на своем посту 43 года, станет кандидатом на предстоящих в ближайшем ноябре выборах главы государства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на вице-президента, ответственного за оборону и безопасность страны Теодоро Нгему Обианга Манге, который является сыном главы государства.

"Из-за его харизмы, его лидерства и его политического опыта правящая партия единогласно избрала Теодоро Обианга Нгему Мбасого кандидатом, который будет представлять ее на президентских выборах", - цитирует AFP запись вице-президента в Twitter.

Парламент Экваториальной Гвинеи проголосовал две недели назад за перенос срока президентских выборов с 2023 года на ноябрь текущего. Решение депутатов принято с тем, чтобы совместить президентские выборы с парламентскими и местными в целях экономии государственных средств. Конкретный день проведения этих выборов должна назвать избирательная комиссия.

Конституция страны позволяет 80-летнему Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого избираться в очередной и шестой по счету раз. Он занимает пост главы государства с лета 1979 года.

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