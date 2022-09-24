AFP: президент Экваториальной Гвинеи будет добиваться переизбрания в шестой раз

Действующий президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который непрерывно находится на своем посту 43 года, станет кандидатом на предстоящих в ближайшем ноябре выборах главы государства.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
"Из-за его харизмы, его лидерства и его политического опыта правящая партия единогласно избрала Теодоро Обианга Нгему Мбасого кандидатом, который будет представлять ее на президентских выборах", - цитирует AFP запись вице-президента в Twitter.
Парламент Экваториальной Гвинеи проголосовал две недели назад за перенос срока президентских выборов с 2023 года на ноябрь текущего. Решение депутатов принято с тем, чтобы совместить президентские выборы с парламентскими и местными в целях экономии государственных средств. Конкретный день проведения этих выборов должна назвать избирательная комиссия.
Конституция страны позволяет 80-летнему Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого избираться в очередной и шестой по счету раз. Он занимает пост главы государства с лета 1979 года.