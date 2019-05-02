Мадуро призвал армию противостоять любым попыткам захвата власти в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных отражать любые попытки государственного переворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

"Да, мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов", - приводит агентство слова главы южноамериканского государства во время его выступления в эфире местных телеканалов в окружении группы военных.