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Мадуро призвал армию противостоять любым попыткам захвата власти в стране

​AFP: Мадуро призвал армию противостоять любым попыткам захвата власти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных отражать любые попытки государственного переворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

"Да, мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов", - приводит агентство слова главы южноамериканского государства во время его выступления в эфире местных телеканалов в окружении группы военных.

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