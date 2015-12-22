 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракская армия начала операцию по освобождению города Рамади от ИГ

    По информации источника, армия вошла в город и начала зачистку жилых кварталов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/  Иракская армия начала  операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Рамади на западе страны. Как  сообщает  Report со ссылкой на AFP,  об этом заявил  представитель служб безопасности страны.

    По информации источника, армия вошла в город и начала зачистку жилых кварталов. 

    20 декабря центр военной информации Ирака сообщил, что самолеты ВВС страны сбросили в центре города листовки с призывом к гражданам покинуть город в течение трех суток.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi