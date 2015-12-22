Иракская армия начала операцию по освобождению города Рамади от ИГ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Иракская армия начала операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Рамади на западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил представитель служб безопасности страны.

По информации источника, армия вошла в город и начала зачистку жилых кварталов.

20 декабря центр военной информации Ирака сообщил, что самолеты ВВС страны сбросили в центре города листовки с призывом к гражданам покинуть город в течение трех суток.