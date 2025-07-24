AFP, AP, Reuters и Би-би-си призвали Израиль выпустить журналистов из Газы

Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си сделали совместное заявление с призывом к властям Израиля разрешить журналистам, страдающим от голода, выезд с территории сектора Газа.

Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си сделали совместное заявление с призывом к властям Израиля разрешить журналистам, страдающим от голода, выезд с территории сектора Газа.

Как передает Report, текст заявления приводит агентство Associated Press.

"Мы вновь призываем власти Израиля разрешить журналистам въезжать на территорию сектора Газа и покидать ее. Критически важно, чтобы люди имели доступ к необходимому объему пищи", - говорится в заявлении.

Речь идет о последних оставшихся на территории Газы журналистах, которые, как указано в заявлении, на протяжении многих месяцев "были связующим звеном между происходящим в Газе и внешним миром", а сейчас "испытывают все больше трудностей с тем, чтобы найти себе пропитание".