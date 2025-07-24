О нас

AFP, AP, Reuters и Би-би-си призвали Израиль выпустить журналистов из Газы

AFP, AP, Reuters и Би-би-си призвали Израиль выпустить журналистов из Газы Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си сделали совместное заявление с призывом к властям Израиля разрешить журналистам, страдающим от голода, выезд с территории сектора Газа.
Другие страны
24 июля 2025 г. 15:46
AFP, AP, Reuters и Би-би-си призвали Израиль выпустить журналистов из Газы

Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си сделали совместное заявление с призывом к властям Израиля разрешить журналистам, страдающим от голода, выезд с территории сектора Газа.

Как передает Report, текст заявления приводит агентство Associated Press.

"Мы вновь призываем власти Израиля разрешить журналистам въезжать на территорию сектора Газа и покидать ее. Критически важно, чтобы люди имели доступ к необходимому объему пищи", - говорится в заявлении.

Речь идет о последних оставшихся на территории Газы журналистах, которые, как указано в заявлении, на протяжении многих месяцев "были связующим звеном между происходящим в Газе и внешним миром", а сейчас "испытывают все больше трудностей с тем, чтобы найти себе пропитание".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AFP, AP, Reuters, and BBC call on Israel to allow journalists to leave Gaza

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi