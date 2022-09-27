AFP: 10 человек погибли в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо

По меньшей мере десять человек погибли в понедельник в результате нападения боевиков на колонну снабжения на севере Буркина-Фасо.

По меньшей мере десять человек погибли в понедельник в результате нападения боевиков на колонну снабжения на севере Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление военных.

По его данным, колонна снабжения, направлявшаяся в сопровождении военных в город Джибо, подверглась "террористическому нападению" недалеко от города Гаскинде.

"К сожалению, нападение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу", - цитирует агентство заявление военных.

Источник в службах безопасности сообщил AFP, что в результате нападения боевиков погибли 10 человек и "было много раненых".