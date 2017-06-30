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    Афины вновь охвачены беспорядками - ВИДЕО

    Столкновения возле Национального технического университета вспыхнули сегодня ночью

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Греции, в Афинах группы студентов забросали бутылками с зажигательной смесью полицейских в ходе столкновений возле Национального технического университета.

    Как передает Report, "коктейли Молотова" стали ответом на использование силовиками слезоточивого газа.

    Причиной беспорядков послужил запрет греческих властей на проведение встреч против полицейского насилия в районе Экзархия и Колонаки. Сообщается также что запрет должен был помочь избежать беспорядков.

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