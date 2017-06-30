Афины вновь охвачены беспорядками - ВИДЕО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Греции, в Афинах группы студентов забросали бутылками с зажигательной смесью полицейских в ходе столкновений возле Национального технического университета.

Как передает Report, "коктейли Молотова" стали ответом на использование силовиками слезоточивого газа.

Причиной беспорядков послужил запрет греческих властей на проведение встреч против полицейского насилия в районе Экзархия и Колонаки. Сообщается также что запрет должен был помочь избежать беспорядков.