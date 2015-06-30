Афины могут подать в суд на ЕС за подрыв греческой банковской системы

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Греция пригрозила подать в суд на институты ЕС, чтобы блокировать изгнание страны из еврозоны и остановить удушение греческой банковской системы Европейским центральным банком. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил министр финансов Греции Янис Варуфакис.

"Греческое правительство будет использовать все свои законные права", - цитирует Варуфакиса британская газета Daily Telegraph. "Мы принимаем советы и мы, конечно, рассмотрим направление иска в Европейский суд. Договоры ЕС не предусматривают выхода из еврозоны, и мы отказываемся пойти на него. Наше членство в еврозоне не является предметом торга", - заявил министр изданию.

Любой иск против органов ЕС в Европейском суде будет беспрецедентным событием, еще больше осложняя кризис, подчеркивает Daily Telegraph. "Греческие чиновники заявили, что они серьезно рассматривают возможность подачи в суд на Европейский центральный банк за то, что он заморозил предоставление экстренной ликвидности греческим банкам на уровне 89 млрд евро, - отмечает газета. - ЕЦБ отказал в просьбе Афин увеличить объем этой ликвидности на 6 млрд евро, что было нужно для того, чтобы греческие банки смогли бороться с оттоком денег с депозитов. Это фактически лишило ликвидности греческую банковскую систему. СИРИЗА (Правящая партия) утверждает, что данный шаг ЕЦБ явился серьезным нарушением уставной обязанности ЕЦБ поддерживать финансовую стабильность. "Как они могут оправдать свои действия, вызвавшие панику вкладчиков, забиравших свои деньги из греческой банковской системы?", - сказал один из чиновников".

Варуфакис сообщил, что у Греции имеется достаточно ликвидности, чтобы продержаться до референдума 5 июля, однако он признал, что контроль за движением капитала, введенный в минувшие выходные, сделал жизнь трудной для греческих компаний.