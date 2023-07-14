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Афинский Акрополь закроют для посещений из-за жары

Афинский Акрополь закроют для посещений из-за жары Афинский Акрополь в пятницу днем будет закрыт для посетителей из-за 40-градусной жары.
Другие страны
14 июля 2023 г. 10:41
Афинский Акрополь закроют для посещений из-за жары

Афинский Акрополь в пятницу днем будет закрыт для посетителей из-за 40-градусной жары.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минкультуры Греции.

"Управление древностей города Афины сообщает, что сегодня, в пятницу, 14 июля, археологическая зона Акрополя приостановит работу в полдень. Последний вход будет в 12.00, возобновление работы - в 17.00. Останутся открытыми площадки Древней Агоры и Керамикоса, где можно будет посетить археологические музеи", - говорится в сообщении.

В Греции несколько дней стоит аномальная жара "Клеон", самые высокие температуры - до 43 градусов по Цельсию, местами до 44, ожидаются в пятницу и в субботу.

Министерство труда приняло решение об обязательной приостановке работ, где применяется ручной труд на открытом воздухе, там, где риск теплового удара становится чрезвычайно высоким в период с 12.00 до 17.00. Среди экстренных мер по борьбе с тепловым ударом решено приостановить работу службы доставки с 12 до 17 часов.

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