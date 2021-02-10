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Афинская полиция применила слезоточивый газ для разгона митинга

Афинская полиция применила слезоточивый газ для разгона митинга В последние дни студенты и преподаватели регулярно проводят митинги против законопроекта
Другие страны
10 февраля 2021 г. 17:53
Афинская полиция применила слезоточивый газ для разгона митинга

Греческая полиция применила слезоточивый газ для разгона колонны студентов и учителей на центральной площади Синтагма (Конституции) у стен парламента, были также проведены задержания ряда участников манифестации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий новостной портал Newsit.gr.

Студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы, а затем прошли колонной к парламенту, протестуя против разработанного властями закона о высших учебных учреждениях, который, в частности, предусматривает создание при университетах специальных охранных структур, а также отчисление так называемых вечных студентов, в течение нескольких лет не сдающих экзамены и не получающих диплома. Законопроект обсуждается уже несколько дней в парламенте страны. Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошла небольшая стычка с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала несколько участников акции.

В последние дни студенты и преподаватели регулярно проводят митинги против законопроекта. Второй день подряд из-за этого в центре Афин полиция закрывает на вход и выход пассажиров станцию метро "Панепистимио" ("Университет"), а также блокирует ряд улиц. Полиция пресекает массовые акции в связи с действующим в стране всеобщим карантином, в рамках которого запрещены массовые собрания людей.

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